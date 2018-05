Mariano Rajoy, líder do governo espanhol, não vai assistir à final da Liga dos Campeões, em Kiev. A imprensa do país vizinho noticia esta sexta-feira que a instabilidade política por que passa o país, com o governo que preside a ter de enfrentar uma moção de censura, obrigou Rajoy, adepto confesso dos merengues, a alterar o planos que tinha traçado para este fim-de-semana.Recorde-se que o Real Madrid defronta o Liverpool na final da Champions este sábado, em Kiev.