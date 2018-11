Mário Rui contra Neymar

Para grandes males, grandes remédios! O lateral Mário Rui vai ser uma das opções da defesa do Nápoles, que hoje vai tentar travar em casa o PSG de Neymar, entre outras grandes estrelas, sedentas de vitória. É que a equipa parisiense encontra-se no 3º lugar do Grupo C, com 4 pontos, atrás do adversário transalpino (5) e do Liverpool (6), pelo que um resultado negativo dos franceses em Itália deitará tudo a perder quanto ao apuramento para a fase seguinte.Carlo Ancelotti, treinador do Nápoles, está ciente dos perigos que representa o seu antigo clube, que treinou em 2012/13, mas espera um resultado positivo, à semelhança do empate (2-2) no Parque dos Príncipes. "Muitos anos se passaram e o PSG está bastante mais forte. Quando eu estive em Paris, era uma equipa em construção; agora o projeto está consolidado. O PSG está entre as equipas mais fortes da Europa e pouco faltará para vencer a Liga dos Campeões. Sabemos da importância deste jogo e, com um estádio cheio, estamos no caminho certo para darmos o melhor", sustentou o técnico do Nápoles, que terá de construir uma equipa capaz de superar o guarda-redes Buffon: "É sempre um prazer reencontrá-lo, pois tenho-lhe muito respeito!"O técnico do PSG, o alemão Thomas Tuchel, fez-lhe a vontade, pois Buffon vai mesmo ser titular, enquanto Cavani está em dúvida. "Jogamos contra o Nápoles, uma equipa muito forte e disciplinada. É um grande desafio. Isto ainda está no ‘intervalo’, queremos vencer. Ficou claro que Buffon, a quem temos muito respeito, merecia jogar uma partida como esta", assinalou o treinador germânico.