Mark van Bommel: «Shakhtar e o FC Porto são subestimados, mas têm equipas muito boas»

FC Porto e Shakhtar Donetsk são as equipas subestimadas do Grupo H da Liga dos Campeões, que inclui o FC Barcelona, reconheceu o treinador dos belgas do Antuérpia, o holandês Mark van Bommel.

"O Shakhtar Donetsk e o FC Porto são subestimados, mas têm equipas muito boas. Irão ver", comentou o técnico, em declarações citadas nas redes sociais do campeão belga.

Mark van Bommel ficou satisfeito pelo desfecho do sorteio realizado no Mónaco, que vai proporcionar o seu reencontro com o FC Barcelona, clube que representou em 2005/06, arrebatando um campeonato e uma Supertaça espanhola, além da Liga dos Campeões. "Estou de volta a Barcelona. Ganhei a Champions pelo Barça. Será um encontro lindo", enalteceu o ex-médio internacional neerlandês, que também jogou no Bayern Munique e no AC Milan, mas apenas venceu a principal prova europeia de clubes com os catalães.

Promovido ao escalão principal da Bélgica em 2016/17, o Antuérpia desafiou a lógica em 2022/23, ao conquistar o campeonato 66 anos depois e lograr uma inédita dobradinha. A primeira participação na era Liga dos Campeões foi selada com uma dupla vitória face ao campeão grego AEK Atenas (1-0 em casa e 2-1 em Atenas) no playoff, mais de seis décadas depois da única presença na ainda designada Taça dos Campeões Europeus.

O FC Porto, vencedor em 1986/87 e 2003/04, vai iniciar a sua 27.ª presença na Liga dos Campeões, e quarta consecutiva, em 19 ou 20 de setembro, sendo que as seis jornadas da primeira fase da 69.ª edição da competição serão jogadas até 12 e 13 de dezembro, enquanto a final decorre em 01 de junho de 2024, no Estádio de Wembley, em Londres.