Marselha-Sporting será disputado à porta fechada

O Marselha-Sporting, da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, será disputado à porta fechada. A UEFA castigou o clube francês na sequência de distúrbios provocados pelos seus adeptos no encontro com o Eintracht Frankfurt, também no Vélodrome, na 1.ª ronda deste grupo.Em causa, de acordo com o comunicado do organismo que rege o futebol europeu, está o deflagrar de pirotecnica, o lançamento de objetos para o relvado, o uso de lasers, distúbios nas bancadas e bloqueio de várias vias de circulação dentro do recinto.A partida está agendada para 4 de outubro, às 17h45.