Mauricio Pochettino: «Aconteça o que acontecer amanhã, irei para casa»

Mauricio Pochettino fez uma declaração que caiu como uma 'bomba' na sala de conferências. O treinador do Tottenham pondera abandonar o comando dos spurs se ganhar o torneio mais prestigiado da Europa.No decorrer da conferência, alusiva à segunda mão do jogo a contar para a Liga dos Campeões (derrota por 1-0 na primeira mão), o treinador argentino apresentou-se com uma postura relaxada e foi respondendo às perguntas naturalmente, até lhe perguntarem como se sentiria se pudesse encerrar este capítulo e ganhar a Champions. "Seria fantástico, fechar esta etapa de 5 anos e ir para casa", afirmou.Após pedirem para que o treinador dos spurs clarificasse a sua resposta, rematou: "Para ganhar a Liga dos Campeões nestas circunstâncias, nesta época, talvez devesse pensar em fazer algo diferente no futuro. Porque para repetir este milagre... seria complicado. Aconteça o que acontecer amanhã, irei para casa".Em tom de ironia, o treinador quis claramente que o seu comentário fosse levado como uma brincadeira, porque com certeza que Mauricio Pochettino voltará para casa após o jogo em Amesterdão, mas deixa a dúvida no ar quanto à sua permanência no clube.