Mbappé é o mais jovem de sempre a chegar aos 40 golos na Champions

l’âge de 23 ans, 10 mois et 13 jours, @KMbappe devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 4?0? buts dans l’histoire de la @ChampionsLeague, dépassant Lionel Messi (24 ans, 4 mois et 8 jours en novembre 2011). ?? #JUVPSG pic.twitter.com/W7LgtnK1r2 November 2, 2022

Com o golo apontado frente à Juventus esta noite [quarta-feira], Kylian Mbappé tornou-se o jogador mais jovem de sempre a atingir a marca dos 40 golos na Liga dos Campeões, com 23 anos, 10 meses e 13 dias. Esta era uma marca que pertencia a Lionel Messi desde 2011, altura em que atingiu as quatro dezenas de golos na prova milionária com 24 anos, quatro meses e oito dias.