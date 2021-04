Mbappé: «Não estou aqui para me esconder, gosto de ser decisivo nestes jogos»

Diante do Bayern Munique, o Paris SG venceu fora de casa por 3-2 e bem pode agradecer a Kyllian Mbappé pelos dois golos que marcou. O avançado, de 22 anos, voltou a ser figura e após o encontro deixou elogios à atuação coletiva dos franceses e explicou ainda a fórmula que Pocchetino utilizou para 'abrir' os alemães.





"Fizemos um grande jogo. Sofremos em campo, mas estivemos sólidos e assinámos uma grande atuação do ponto de vista coletivo. Agora voltamos para Paris felizes, mas a pensar já no jogo de sábado com o Estrasburgo. Vamos jogá-lo com a mesma determinação de hoje", declarou o avançado, à RMC Sport."Pochettino disse-nos que havia que fazer o Bayern bascular. O plano era abrir espaços para mim e para o Neymar e fechar a linha de passe com o Kimmich. Como disse em Barcelona, gosto deste tipo de jogos. Não estou aqui para me esconder, gosto de ser decisivo nestes encontros", concluiu.