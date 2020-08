Mbappé nem queria acreditar: o falhanço de Neymar que promete correr o Mundo

O Paris SG entrou a perder diante da Atalanta, mas a verdade é que minutos antes do golo inaugural da partida, marcado por Mario Pasalic, teve uma chance capital nos pés de Neymar. O brasileiro, em grande forma neste momento da época, teve tudo para marcar, mas na cara do guarda-redes italiano atirou ao lado. A cara de Mbappé, no banco, diz tudo...