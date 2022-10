Mbemba: «Dicas sobre o Sporting? Tivemos conversas internas mas fica entre nós»

Na antevisão à visita do Sporting ao Marselha, Mbemba, ex-central do FC Porto e um dos mais experientes no plantel gaulês, deu voz à confiança do conjunto da casa, salientando, porém, que não espera tarefa fácil diante dos leões.Conhecedor do futebol português, devido à passagem pela Invicta, o central de 28 anos foi questionado se teria dados algumas dicas ou até indicações aos companheiros sobre a forma de jogar dos verdes e brancos e deixou implícito que houve conversas sobre o assunto. "Sabemos muito bem como é o Sporting. E uma equipa muita boa, mas estamos focados em nos próprios. Tivemos as nossas conversas internas mas fica entre nós. O mais importante é ganhar pelos adeptos. Há várias diferenças entre o sporting agora e antigamente. É uma grande equipa. Não está no topo na liga, mas mesmo assim já tem 6 pontos na champions. Será complicado para ambas as equipas, mas olhando para a minha equipa estou convicto de que temos capacidade para fazer um bom resultado amanhã", disse.De resto, Mbemba acredita que a partida desta terça-feira será um ponto de viragem para os marselheses, ainda sem pontos na Champions. "Contra o Tottenham cometemos um erro, que se revelou crasso. Mas estou convicto de que não acontecerá e estaremos prontos para o desafio. Agora contra o Angers, jogámos bem e fizemos o nosso trabalho. Trabalhamos imenso. Temos uma mentalidade e não vamos baixar os braços. Queremos transportar a boa fase e dinâmica do campeonato também para a Champions", sublinhou.Além disso, o facto da partida ser disputada à porta fechada não passou ao lado do internacional pelo Congo. "Para nós não muda nada. Vamos dar tudo para vencer, dar tudo pelos adeptos e honrar a camisola", concluiu.