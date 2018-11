Messi na lista de convocados do Barcelona

Leo Messi faz parte da lista de convocados do Barcelona para o jogo com o Inter Milão, apesar de ainda não ter alta médica.O clube da Catalunha divulgou as opções para a partida da Champions, nas quais consta o nome do argentino, que se lesionou a 20 de outubro frente ao Sevilha em Camp Nou. Nessa altura, apontou-se para uma paragem de três semanas mas ao que tudo indica Messi terá recuperado mais depressa do que o previsto.Messi treinou sem limitações nos últimos dias, mas ainda não tem autorização de equipa médica do clube catalão para poder regressar à competição.O internacional fraturou o braço direito em 20 de outubro, na receção do Barcelona ao Sevilha, num encontro da liga espanhola que terminou com a vitória da equipa da casa, por 4-2.Além de Messi, também o defesa português Nelson Semedo faz parte da lista de opções de Ernesto Valverde para o embate com o Inter Milão.Em caso de vitória, o FC Barcelona garante logo o apuramento para os oitavos de final.