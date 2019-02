Mestre quer travar a besta

No futebol é sempre importante alguém acreditar num jogador para o fazer evoluir, e no duelo de hoje entre Liverpool e Bayern para os ‘oitavos’ da Champions estarão presentes dois intervenientes que muito devem um ao outro. Trata-se de Jürgen Klopp e Robert Lewandowski, que irão medir forças pela quinta vez na carreira desde que se separaram em 2014, após quatro anos de triunfos juntos no B. Dortmund."Klopp foi decisivo na minha vida de jogador. É graças a ele que estou aqui neste momento. Como homem e treinador é absolutamente extraordinário", disse, na antevisão ao jogo, o avançado do Bayern que é atualmente o melhor marcador da Liga dos Campeões, com oito golos. Em Anfield, o internacional polaco irá tentar manter o registo negativo do ex-timoneiro diante dos bávaros. É que Klopp perdeu mais encontros (16) diante do Bayern do que face a qualquer outra equipa. Ainda assim, o treinador alemão destaca que os reds podem contrariar esse dado."Por tudo o que fizemos até agora, somos um candidato sério a vencer a Champions. É muito bom que as pessoas achem que somos favoritos com o Bayern. Mas temos de mostrar isso", frisou. Porém, Klopp admitiu que o dito favoritismo dos reds até beneficia o Bayern, que não deverá contar com o lesionado Renato Sanches. "O Bayern ganha tudo e começou mal a época. Não estavam habituados, mas até foi bom, pois voltaram a jogar no máximo e estão mais perigosos", considerou.Sem poder contar com o lesionado Van Dijk e com Lovren em dúvida, Klopp deverá utilizar Fabinho e Matip, de forma a evitar os golos de Lewandowski e manter o bom registo caseiro da temporada. Os reds só perderam uma vez em Anfield esta época em todas as provas, sendo que tal surgiu, veja-se, em setembro - com o Chelsea (1-2) a contar para a Taça da Liga inglesa. Questionado se preferia ganhar a Champions ou a Liga, Klopp falou para os adeptos: "É difícil, mas os fãs querem a Premier. Na Champions é para dar tudo."