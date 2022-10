Michael Oliver arbitra o Club Brugge-FC Porto e Danny Makkelie o Tottenham-Sporting

O inglês Michael Oliver vai arbitrar o Club Brugge-FC Porto, da quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, enquanto o Tottenham-Sporting, da 'poule' D, será dirigido pelo holandês Danny Makkelie, informou esta segunda-feira a UEFA.

Michael Oliver, de 37 anos, terá como auxiliares os compatriotas Stuart Burt e Simon Bennett, enquanto o também inglês Chris Kavanagh desempenhará a função de videoárbitro (VAR) no jogo de quarta-feira, em Bruges, na Bélgica, com início às 17:45 (hora de Lisboa).

Internacional desde 2012, Michael Oliver já arbitrou um jogo do FC Porto na Champions, na época 2018/19, em que os 'dragões' venceram por 1-0 na receção ao Galatasaray, tendo há duas semanas dirigido o encontro entre Benfica e Paris Saint-Germain (1-1), para a mesma competição, na capital francesa.

Danny Makkelie, de 39 anos, vai ser assistido pelos holandeses Hessel Steegstra e Jan de Vries na partida entre Tottenham e Sporting, igualmente marcada para quarta-feira, em Londres, com início às 20:00, na qual o compatriota Pol van Boekel será o VAR.

O juiz holandês, internacional desde 2011, já arbitrou um jogo dos leões na Liga dos Campeões, na época 2016/17, no estádio do Borussia Dortmund, que a equipa alemã venceu por 1-0.

O FC Porto ocupa o segundo lugar do Grupo B, a quatro pontos de distância do líder Club Brugge - já qualificado para os oitavos de final -, e com dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e três sobre o lanterna-vermelha Bayer Leverkusen.

No agrupamento D, o Sporting ocupa a terceira posição, em igualdade pontual com o Marselha, ambos com menos um ponto do que o Tottenham e com dois de vantagem sobre o Eintracht Frankfurt, último classificado.