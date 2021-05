Michael Reschke e a surpresa de Guardiola com Kimmich: «Disse-me: 'Jesus, que jogador'»

Pep Guardiola é um dos grandes nomes do futebol moderno e muitas são as histórias sobre o técnico espanhol que ainda não conheceram a luz do dia. Por essa razão, Record recorreu à vasta memória de Michael Reschke, antigo diretor técnico do Bayern Munique, ex-dirigente do Schalke 04, do Bayer Leverkusen e do Estugarda e agora diretor de futebol do Stellar Group, para perceber como é trabalhar com um dos treinadores que disputa a final da Liga dos Campeões, este sábado.





Uma delas tem Turim como pano de fundo e foi daquelas de deixar Reschke de queixo caído. "Quando comecei a trabalhar com o Pep, percebi que a ideia de jogo dele requeria certos jogadores e falei com ele para assistir à preparação dos jogos, para fazer parte desse processo, porque isso me facilitaria o trabalho. Ele aceitou e disse-me para ir com ele a Turim assistir a um jogo com a Roma, clube com quem íamos jogar para a Liga dos Campeões", começou por contar, prosseguindo com a ideia."Quando íamos para lá, o Pep disse-me como achava que ia ser o jogo. Quais eram os pontos fortes e os pontos fracos da Juventus, os pontos fortes e os pontos fracos da Roma, e como iria desenrolar-se a partida. Inclusive disse-me que haveria uma luta no final. E aconteceu tudo como ele me disse, exatamente igual, até a luta. Foi surreal", confidenciou.Pouco tempo depois, o Bayern Munique defrontou, então, a Roma. Um jogo que terminou com uma vitória estrondosa dos alemães, por 7-1, e que foi apenas a continuição de uma preparação minuciosa do técnico. "Eu assisti ao jogo no Olímpico ganhámos 7-1. E isto aconteceu depois de eu ter visto como foi a preparação e depois de ter assistido ao jogo com a Juventus. Sabia o que ia acontecer porque acompanhei tudo. Foi impressionante", partilhou.Esta é, segundo Reschke, uma das imagens mais fieis de Guardiola, um perfecionista de profissão, que analisa e prepara tudo ao mais ínfimo detalhe. Mas há outros exemplos do nível de trabalho do técnico espanhol que o ex-diretor técnico conta sem reservas. Um deles envolve Kimmich, hoje em dia uma das estrelas da companhia do Bayern Munique."Eu fui um dos responsáveis por trazer o Kimmich e de vez em quando falava com ele e ele dizia-me que ficava sempre nervoso nos treinos, porque o Pep em campo era outra pessoa. E foi precisamente com o Kimmich que me aconteceu uma história muito especial. Quando íamos jogar com a Juventus para a Liga dos Campeões, aconteceu de termos vários jogadores lesionados. De tal forma que tivemos de jogar com o Kimmich e o Alaba a centrais em Turim, num jogo muito importante. O Alaba ainda não estava habituado a jogar ali e o Kimmich nunca lá tinha jogado. Mas a verdade é que dominámos o jogo todo. Até aos 80 minuto, esteve 2-0 para nós", recordou, explicando depois como o jogo acabou por terminar num empate a dois golos."Só que num contra-ataque o Kimmich comete um erro e eles reduzem. Pouco depois, empatam, novamente com o Kimmich a ficar algo mal na fotografia. Mas isso não invalidou que tenhamos feito um jogo fora deste mundo, foi incrível. Depois do jogo, no jantar que fazíamos sempre, não tinha bem a certeza de qual seria a reação do Pep. Na altura, trocámos olhares e eu fui à mesa dele. A primeira coisa que ele me disse foi: 'viste o Joshua? Viste? Jesus, que jogador'. Não falou do erro, só quis falar do jogo incrível que ele tinha feito", finalizou.