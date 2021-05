Michael Reschke: «Guardiola é um Bernstein, Tuchel é um Christopher Nolan»

Não haverá muita gente a ter o privilégio de dizer que terá dois amigos a lutar em lados diferentes da barricada na final da Liga dos Campeões. Mas Michael Reschke, antigo dirigente do Bayern Munique, do Bayer Leverkusen, do Estugarda e do Schalke 04, e atual direto do Stellar Group a nível europeu, é um desses 'sortudos'. Próximo de Guardiola e de Tuchel, tendo até trabalhado com o primeiro, o histórico dirigente conhece os dois como poucos e, antes da final, deixa elogios a ambos.





"São dois fantásticos treinadores, dois génios do futebol moderno. Nos últimos 10 a 15 anos, o Pep foi o que teve mais influência no jogo Há muitos treinadores influenciados por ele, o próprio Tuchel. Toda a gente admira o Guardiola. O Tuchel, o Nagelsmann, o Flick. Mas o Tuchel também é altamente respeitado por quem trabalhou com ele", contou a, confessando que vê nos treinadores dois artistas... de artes diferentes."O Pep é um perfecionista. Ele não diz aos jogadores o que fazer, dá-lhes várias opções. É uma espécie de Leonard Bernstein, um maestro a organizar uma orquestra. O Thomas, pelo outro lado, é mais pragmático. É um Christopher Nolan a realizar o Batman, a tratar o enredo com todo o pormenor", atirou em jeito de brincadeira.Com dois génios da tática frente a frente, Michael Reschke não espera outra coisa que não um grande jogo. "Vai ser um jogo de uma qualidade soberba. Será uma celebração do futebol, com dois treinadores a querer ganhar. Para o Thomas, é a segunda final seguida e ele esta quer ganhar. Já o Pep quer muito voltar a levantar este título", partilhou.Mesmo sem falar com qualquer um dos treinadores, situação que evitou por conhecer ambos, o dirigente dá a sua perspetiva do que vai na mente de ambos. "Não estão focados um no outro, estão focados nas equipas. Eles sabem que será um jogo de agir e reagir e que este ato de agir e reagir pode ser uma parte importante do jogo. Se uma equipa começar a liderar, a outra terá de reagir e os dois terão de estar focados no jogo para ver o plano da outra equipa. Ver os problemas e as soluções. Pode acontecer que mudem o sistema, ideias, maneiras de marcar. Trabalhei com o Pep, mas também sei que o Thomas, por vezes, muda a formação a meio do jogo. Nunca o faz para mostrar que consegue mudar, ele fá-lo porque faz sentido. Aliás, quando o Chelsea o contratou, eu mandei mensagem ao CEO a dar os parabéns. Disse que a equipa ia evoluir e que iam ter sucesso. Ele é tão inteligente, sabe liderar os jogadores e tinha a certeza de que ia estabilizar o Chelsea. Agora vão estar frente a frente e vai ser um grande jogo", asseverou.Um espanhol e dois alemães entram num bar. Sentam-se a uma mesa, pedem uma garrafa de vinho e, depois de quebrarem o gelo, desatam a falar de futebol sem parar. Ora, o que poderia ser o início de uma anedota é, na verdade, uma narrativa real. As personagens têm nome e o espaço existe. O espanhol é Pep Guardiola, os alemães são Tuchel e Reschke, o bar é em Munique e esta é a história de como os dois técnicos se conheceram."O Tuchel cresceu no Mainz, como um jovem treinador. Eu conhecia-o bem e tínhamos uma boa relação. Encontrámo-nos algumas vezes. Sabia que ele tinhas influências do Guardiola. O Guardiola era o treinador que trazia ideias novas e levava o futebol para a frente. Aliás, quando assinei pelo Bayern, o Guardiola foi uma das razões para aceitar, para ter a oportunidade de trabalhar com este grande treinador. Nessa altura, o Pep e eu ficámos próximos. Ora, no segundo ano do Pep em Munique, tivemos muitas discussões sobre futebol e eu sabia que o Pep já conhecia o Tuchel dos jogos do ano anterior. Ele inclusive disse-me que tinha ficado impressionado com este treinador de topo. Reconheceu que nos jogos que fizeram, o Mainz não entrava com o autocarro para perder por poucos, entravam mesmo para ganhar. Isso impressionou-o", começou por contar."Então, numa tarde, entrei no escritório do Pep e disse: 'hoje vou jantar com o Tuchel'. 'Posso ir?', perguntou-me o Pep. E a relação deles começou aí. Se calhar começou antes para o Thomas, porque ele viajava para o Barcelona para ver o Pep, para ter ideias e ver como ele reagia em campo, mas para o Guardiola, apesar do respeito que existia, não tinha começado ainda. Nessa noite, apresentei-os e a verdade é que vivemos uma noite fantástica. Para alguém que ama futebol, foi extraordinário. Só falaram de futebol. Falaram de jogos de há 3 ou 4 anos e sabiam o que tinha acontecimento no minuto 62, como o Pep mudou, como reagiu. Foram tantos os detalhes que eles discutiram e foi impressionante a forma como sabiam o que tinha acontecido. O Pep tinha um copo e mexia o copo para explicar. E o Thomas acenava e continuavam a falar de jogos e mudanças táticas. Como se tivessem visto o jogo ontem", lembrou, revelando que houve depois uma segunda noite, essa já com Peter Hermann, antigo adjunto deo Jupp Heynckes."Depois tivemos uma segunda reunião e estava o Peter Hermann. Ele era alguém altamente considerado na Alemanha, porque já tinha trabalho com o Jupp Heynckes. Depois desta segunda noite, o Peter Hamman liga-me e diz: 'quero agradecer-te por uma das melhores noites de futebol fora do campo. Sempre pensei que percebia futebol, mas hoje reconheço que há outros que têm mais conhecimentos'. Foi brutal", concluiu.Este jogo será tabu... para jáSendo esta final um jogo de extrema importância para os dois treinadores, Michael Reschke não crê que os dois treinadores se sentem para falar sobre o encontro... pelo menos, para já. "Acredito que irão falar, mas se calhar não nos próximos 12 meses. Um vai ganhar, outro vai perder e esse não vai querer falar desse jogo. Mas se calhar no futuro, quando se retirarem, vão se encontrar para beber vinho e falar deste jogo. Eles são os 2 tão poderosos, tão enérgicos, tão focados, tão desejosos de sucesso, que perder será doloroso, por isso só mesmo futuro", contou, entre risos.O mesmo é válido para as horas que antecedem o jogo. "Eles não falarão antes do jogo, dirão um olá respeituoso na final. Para o Thomas será a segunda final e quererá muito ganhar, para o Pep será importante levar o titulo. Respeitam-se, mas estarão totalmente focados. Não há amizades, apenas rivalidade", disse.