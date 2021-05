Michael Reschke revela conversa com Guardiola: «Disse-me que Tuchel devia ser o seu sucessor»

Thomas Tuchel é treinador do Chelsea, mas a história do técnico alemão poderia ter sido outra. A dada altura, o ex-treinador do PSG chegou a ser ponderado para render Guardiola no Bayern Munique... a pedido do próprio espanhol, que conhecia o homólogo e nutria por ele uma grande admiração.





"O Guardiola tinha uma relação de admiração com o Tuchel. Um dia, chamou-me e disse-me: 'Michael, o Tuchel tem de ser o que vem a seguir a mim’. Mas não foi quando ele ia sair, foi depois dos nossos dois jantares. Quando o Pep saiu, o Thomas estava no Borussia. Ele disse que devia ser o sucessor ainda antes de sair e eu encontrei-me com o Thomas quando ele estava no ano sabático. O Thomas foi sempre uma hipótese, mas depois estava sempre com contrato noutros clubes, pelo que não se concretizou", explicou, revelando até que houve reuniões com Uli Hoeness, antigo homem forte do emblema bávaro."Eu encontrei-me com o Thomas e com o Uli hoeness. Eu falei com o Uli e disse-lhe que era um treinador fantástico e depois tivemos uma almoço fantástico juntos. O Thomas estava na lista, mas quando o Pep saiu o Thomas estava com contrato com o Borussia. E depois estava sempre com contrato. Não se concretizou", apontou.