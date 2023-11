Michel Balikwisha: «Aprendemos com o que aconteceu na primeira volta com o FC Porto»

Michel Balikwisha tem sido preponderante nas manobras ofensivas do Antuérpia e deverá alinhar novamente de início pela formação de Van Bommel diante do FC Porto, no duelo da fase de grupos da Liga dos Campeões."Não temos problemas com as baixas. Claro que o Toby [Alderweireld] é um bom jogador, é o nosso capitão. Também o Jean [Butez] vai fazer-nos falta, mas quem os substituir vai fazer o melhor que puder o seu trabalho. Não estamos muito preocupados", atirou o extremo belga, que bisou na última partida do campeonato frente ao Genk.Sobre o jogo anterior com os dragões, o jogador de 22 anos frisou que "foram aprendidas coisas com os erros cometidos". "Na segunda parte fomos muito maus, mas até vencemos na primeira porque conseguimos marcar antes. Aprendemos com o que aconteceu na primeira volta com o FC Porto. Se melhorarmos a exibição anterior e formos consistentes na segunda parte podemos trazer daqui um bom resultado", vincou.Balikwisha também negou que o papel de líder caia sobre os seus ombros, face à ausência do capitão. "Estou numa boa forma, mas não me considero nenhum líder. Nem de balneário, nem em campo, apenas faço o meu papel. Jogo bem porque faço por isso. Queremos, em conjunto, criar uma boa impressão e trazer pontos para casa", concluiu.O FC Porto recebe nesta terça-feira o Antuérpia, na 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, às 20h00, no Estádio do Dragão.