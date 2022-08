Midtjylland reconhece difícil tarefa contra o Benfica, mas quer mostrar nova imagem: «Podemos aprender muito»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador Henrik Jensen admitiu esta segunda-feira que o Midtjylland terá uma complicada tarefa para afastar o Benfica e, consequentemente, marcar presença no playoff da Liga dos Campeões de futebol, mas espera ver a equipa apresentar uma nova imagem.



"Tentaremos desde o início [do jogo], mas sabemos que será uma tarefa difícil. O mais importante é ter um bom desempenho. Defensivamente, devemos trabalhar coletivamente, e ser corajosos quando tivermos a bola. Essa será a chave para um bom desempenho. Não podemos abrir tanto espaço a ponto de permitir muitas chances", explicou o treinador do clube dinamarquês, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de terça-feira.

De acordo com Henrik Jensen, o duelo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions, com uma vantagem de 4-1 para os emblema português, servirá também de aprendizagem, tendo em conta as "habilidades" e o "ritmo incrivelmente rápido" apresentado pelo Benfica. "Podemos aprender muito ao conhecer um adversário tão habilidoso como o Benfica. Eles jogam num ritmo incrivelmente rápido, o que é uma experiência de aprendizagem boa para os nossos jogadores. Ao mesmo tempo, os jogadores podem ver o que é preciso para chegar a esse nível", expressou.

O Midtjylland volta a defrontar as águias depois de empatar 3-3 na visita ao Lyngby, em jogo da quarta jornada da Liga dinamarquesa.

O encontro está agendado para as 18:45 (hora de Lisboa), em Randers, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

Caso chegue ao playoff, o Benfica poderá defrontar os ucranianos do Dínamo de Kiev ou os austríacos do Sturm Graz.