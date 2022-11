Milan joga o apuramento para os 'oitavos' na receção ao Salzburgo

Um ponto é quanto basta ao Milan para conseguir o apuramento para os oitavos de final. A equipa italiana recebe o RB Salzbugo, campeão austríaco que está obrigado a vencer para seguir em frente. Os rossoneri chegam ao encontro decisivo depois de um desaire (1-2) para o campeonato frente ao Torino, num dos piores jogos da época de Rafa Leão. "Vi-o no treino sorridente e concentrado", disse Stefano Pioli, técnico do Milan. "Se o nosso adversário espera que repitamos o jogo com o Torino estão bem enganados", atirou o italiano que renovou com o Milan até 2025.

Do lado do Salzburgo, há a necessidade de fazer história para seguir em frente: nunca uma equipa austríaca venceu na casa do Milan (dois empates e dez derrotas). "Precisamos de uma noite perfeita em Milão", disse o técnico Matthias Jaissle.

No outro jogo do Grupo E, o Dínamo Zagreb ainda sonha com a Liga Europa: tem de vencer o Chelsea e esperar por uma derrota do RB Salzburgo.