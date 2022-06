Ministro do Interior francês pede desculpa pela final da Champions

Um mês depois do Stade de France, em Paris, ter recebido a final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Liverpool, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, admitiu erros na organização do evento e pediu desculpa “a todos os adeptos que sofreram pela má gestão”. O jogo começou com mais de meia hora de atraso, depois de complicações com a entrada dos adeptos ingleses, que se queixaram de roubos nas imediações do estádio e de terem sido atingidos por gás lacrimogéneo quando tentavam entrar no recinto.

Darmanin reconheceu que tem “parte da responsabilidade” e disse ter tomado medidas para prevenir novos casos do género. Porém, não deixou de reparar que não houve distúrbios nos eventos seguintes e atirou: “Se alguma coisa falhou, foi a luta contra a delinquência.”