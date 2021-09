Mircea Lucescu: «Benfica gastou muito dinheiro e tem uma equipa muito forte»

Mircea Lucescu, treinador do Dínamo Kiev, fez esta segunda-feira a antevisão à receção ao Benfica para a 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O técnico ucraniano admitiu estar à espera de um desafio bastante complicado, deixou elogios à equipa do Benfica e também a Jorge Jesus.





"O Benfica tem jogadores muito experientes, gastaram muito dinheiro para construir esta equipa e são muito fortes. A nossa equipa, em boa parte, foi construída com jovens da nossa academia e que espero que joguem ao seu nível. O Benfica atravessa um bom momento, é líder da liga portuguesa e tem um bom treinador que trabalha ao mais alto nível há 20 ou 25 anos. As equipas de Jorge Jesus são sempre combativas e lutam pelos lugares de topo. Se não me engano, treinou o Flamengo e ganhou o campeonato, assim como teve sucesso no Al Hilal, no Sporting, etc. Nunca o defrontei mas conheço-o bem pelos seus jogos e pelos encontros de treinadores que temos em Nyon. Aprecio muito o seu trabalho e sei que teremos um jogo difícil perante um adversário forte", acrescentou", referiu Lucescu, em conferência de imprensa.

Confrontado com o nome de Roman Yaremchuk, que já representou o Dínamo Kiev e cumpre a sua primeira época no Benfica, Lucescu lembrou que as ameaças ofensivas das águias vão muito para além do avançado ucraniano. "Não vamos nem podemos dar atenção só a Yaremchuk, pois não é só ele que joga no ataque. Há também Gonçalo Ramos, Seferovic e Darwin, por exemplo. Tudo depende da equipa que o treinador quiser montar. Não sei qual deles irá jogar, mas também não é importante. Nem sei se o treinador deixará Yaremchuk defrontar a sua antiga equipa", justificou o treinador de 76 anos.



Lucescu espera contar com a ajuda dos adeptos do Dínamo e quer que estes "estejam em grande número no estádio". "Vamos defrontar uma equipa experiente. Quase todos os jogadores do Benfica sabem o que é jogar entre os melhores, como Vertongen, Otamendi, João Mário ou Seferovic. Mas os nossos jovens estão entusiasmados e querem mostrar-se. A época passada foi a primeira depois de uma pausa de cinco anos na Champions, mas agora queremos mais", sublinhou.



O Dínamo Kiev-Benfica, da 1.ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, disputa-se terça-feira (20 horas portuguesas) no Estádio Olímpico de Kiev. A partida será dirigida pelo árbitro inglês Anthony Taylor.