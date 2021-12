Mircea Lucescu espera contrariar Benfica dominador no adeus à Europa

O treinador de futebol do Dínamo de Kiev afirmou esta terça-feira pretender deixar uma boa imagem no encontro desta quarta-feira frente ao Benfica, naquele que será o último jogo da temporada em provas europeias.

O romeno Mircea Lucescu, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os encarnados, da sexta e última jornada do grupo E da Liga dos Campeões, espera um Benfica "na máxima força" para fazer esquecer a derrota com o Sporting na Liga Bwin.

"Acho que amanhã [quarta-feira], o Benfica vai jogar ao máximo nível. Vai querer marcar cedo para dominar o jogo. O Benfica precisa de vencer depois da derrota com o Sporting. Vai ser o último jogo da Champions, por isso espero o Benfica muito pressionante", afirmou.

Com apenas um ponto averbado em cinco jogos, resultante do empate caseiro frente aos encarnados (0-0), e sem possibilidade que seguir em frente na Liga dos Campeões e de continuar na Liga Europa, resta ao Dínamo de Kiev, segundo Lucescu, sair de cena com uma boa imagem.

"Estes jogadores mostraram que estão no caminho certo. No primeiro jogo poderíamos vencido. Estamos habituados a estes ambientes. Espero que diante do Benfica os jogadores tenham uma postura profissional, que joguem bem este último jogo da Liga dos Campeões", disse, deixando o desabafo de que os ucranianos mereciam mais nesta competição.

À semelhança do treinador, o jogador Serhiy Sydorchuk focou-se mais vezes na derrota do Benfica diante do Sporting (3-1), do que propriamente no jogo que terão de fazer com os 'encarnados'.

"O Benfica não mudou em relação ao nosso primeiro jogo. Psicologicamente será um jogo mais difícil para o Benfica, fruto dos últimos resultados. Mas, tecnicamente, penso que não será uma desvantagem", começou por dizer.

Na retina do jogador ficou a magra derrota com o Bayern de Munique (2-1) no último jogo que fizeram na Liga dos Campeões, querendo por isso que a equipa mantenha o nível diante do Benfica.

"Jogámos com o Bayern Munique e o treinador pediu-nos para mostrar o nosso futebol e podermos desfrutar da Liga dos Campeões. Este é o momento ideal para defrontar o Benfica. Já analisámos o Benfica e sabemos o que podemos fazer para surpreender. Idealmente, espero que o Dínamo de Kiev jogue como se fosse contra o Bayern de Munique", concluiu.

O Dínamo de Kiev, último classificado do grupo E da Liga dos Campeões, com um ponto, defronta esta quarta-feira no Estádio da Luz, às 20:00, o Benfica, terceiro, com cinco, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos, que será arbitrado pelo alemão Deniz Aytekin.