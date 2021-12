Mircea Lucescu lamenta erros: «Jogamos depois de falhar golos»

- Está satisfeito com a exibição da sua equipa?

Estou satisfeito com a perfomance da equipa num grupo muito forte, com adversários muito complicados. Mas não estou satisfeito com os resultados, porque podíamos ter feito mais pontos. Estávamos num grupo muito forte e hoje [ontem] defrontámos um grande adversário.

- Que lições tira desta fase de grupos?

Podíamos ter mais pontos, claro, mas convém lembrar que temos uma defesa inexperiente, com jogadores de 19, 20 e 21 anos e defrontámos adversários fortes. A falta de experiência não contribui para a qualidade do nosso jogo defensivo. Como disse, estou satisfeito com a exibição, não com o resultado. Também me agrada a qualidade que os jogadores demonstram e a sua evolução. O único lamento é que só começamos a jogar depois de falhar golos. Temos de corrigir isso.