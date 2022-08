Mircea Lucescu: «O Benfica tem superioridade técnica, mas nós temos coração»

"Têm favoritismo e superioridade técnica, mas nós temos coração", declarou o romeno Mircea Lucescu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, em que os ucranianos jogam em casa 'emprestada', na cidade polaca de Lodz, dada a guerra na Ucrânia.

O experiente técnico elogiou os encarnados ao longo de toda a conversa com os jornalistas, destacando o plantel às ordens de Roger Schmidt como "uma equipa muito boa", com a qual disputarão um jogo "muito importante". "Fizeram boas transferências, como Enzo [Fernández], Florentino [que regressou de empréstimo] e Neres, que treinei no Shakhtar. Aumentaram o seu valor e jogam um futebol espetacular", salientou.

Quanto à sua equipa, agradeceu-lhes o empenho mesmo em "condições incomparáveis", descrevendo viagens de hora e meia de Lodz até ao campo de treinos, partilhado com um grupo de crianças, além de os jogadores "viverem em hotel, longe das famílias", com um conflito militar movido pela Rússia em curso no seu país, o que levou muitos a saírem do clube. "Queremos compensar as ausências com outros jogadores, com trabalho. Será um jogo muito difícil, mas estamos preparados", admitiu.

Lucescu referiu-se ainda ao ucraniano Roman Yaremchuk, antigo jogador do Dinamo e atual ponta de lança das 'águias', que continuará "a ser muito importante para o clube e para a seleção", lembrando que no Benfica isso acontecerá "quer Gonçalo Ramos saia ou não".

Antes, o médio Oleksandr Andriyevskyi agradeceu "o apoio do povo polaco" por terem feito o plantel do Dinamo "sentir-se em casa em Lodz".

"Vamos jogar pelos heróis da Ucrânia, pelo povo ucraniano, mas também pelos polacos que nos apoiam", declarou.

Andriyevskyi lembrou ainda os embates anteriores das duas formações, precisamente na 'Champions', em 2021/22, e o 'trabalho de casa' que fizeram em conjunto com o treinador, cujas "indicações" terão de ser seguidas à risca, acrescentou.

A equipa comandada pelo experiente Mircea Lucescu chega a esta fase preliminar depois de eliminar os turcos do Fenerbahçe, de Jorge Jesus, e os austríacos do Sturm Graz, em ambos os casos 'carimbando' a passagem com recurso ao prolongamento.

Na segunda pré-eliminatória, os ucranianos empataram 0-0 em Lodz e venceram por 2-1 na Turquia, e na terceira pré-eliminatória triunfaram por 1-0 na primeira mão e por 2-1 na Áustria.

Benfica e Dinamo Kiev jogam na quarta-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em Lodz, na primeira mão do 'play-off', enquanto o encontro da segunda mão está agendado para 23 de agosto, à mesma hora, no Estádio da Luz, em Lisboa.