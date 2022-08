Mircea Lucescu: «O Benfica tem uma equipa multinacional, nós temos jogadores que há pouco tempo estavam na formação»

Mircea Lucescu era um homem resignado face ao poderio demonstrado pelo Benfica no jogo na Polónia, culminado com um triunfo (0-2) para as águias na 1ª mão do playoff de apuramento para a Liga dos Campeões. O técnico romeno do Dínamo Kiev exaltou a qualidade de que Roger Schmidt dispõe, em contraponto com a dos ucranianos."Foi um jogo difícil para nós. Tivemos várias oportunidades para marcar, mas não as convertemos, mas comparar-nos com o adversários de hoje acho que não faz sentido. O Benfica tem uma equipa multinacional, com quatro ou cinco brasileiros, dois argentinos, um espanhol, um grego, um português de alto nível, enquanto nós, como viram, tínhamos jogadores que estiveram recentemente na formação, com 18 e 19 anos", considerou em conferência de imprensa o treinador de 77 anos, lamentando a ausência por castigo de Sydorchuk."Acho que se tivessemos Sydorchuk em campo hoje, no centro do ataque, não teríamos perdido dois golos, a experiência dele teria sido muito útil para nós. Acho que não é normal que já tenhamos feito quatro partidas e estejamos sem um jogador importante por causa da suspensão e algumas equipas começam a sua campanha de qualificação com a ficha limpa", atirou Lucescu."Como resultado desses castigos, ficámos sem jogadores importantes para nós, cometemos erros e sofremos um golo. Depois disso dominámos, tivemos três ou quatro oportunidades para marcar, mas depois houve outro erro que levou a um segundo golo sofrido. Depois disso, era difícil esperar por uma vitória porque todos os jogadores do Benfica são de altíssimo nível. Tivemos um segundo tempo muito mais intenso, poderíamos marcar mas, ao mesmo tempo, o adversário teve a oportunidade de se destacar mais uma vez. Em suma, foi uma partida muito interessante, para os fãs, com certeza. Para mim não porque acreditei que poderíamos ganhar este jogo. Temos o jogo da 2ª mão pela frente, onde espero que os jogadores mostrem tudo do que são capazes. Hoje felicito o Benfica pela vitória", acrescentou o treinador do Dínamo.