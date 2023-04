Mkhitaryan: «Uma das nossas melhores exibições esta época»

Henrikh Mkhitaryan considerou que o Inter Milão realizou esta noite, em casa do Benfica , uma das melhores atuações da temporada. Ainda assim, o médio arménio dos milaneses aproveitou para colocar água na fervura e lembrou que ainda falta um jogo para sentenciar o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões e que o triunfo por 2-0 na Luz nada resolve."Foi uma das nossas melhores exibições esta época. Creio que merecemos ganhar, mas este foi apenas um primeiro passo e temos de jogar de novo na próxima semana. Vamos fazer tudo para passar às meias-finais", começou por dizer, à Sky Sport Italia, o médio que esta noite foi titular."Agora temos de pensar no Monza e depois no Benfica. Sabemos que são uma boa equipa, mas estamos prontos a jogar o nosso jogo, ganhar e avançar. Não é todos os dias que se jogam uns quartos-de-final da Champions e temos uma noite como esta. Temos de continuar depois deste jogo e lembrar que é apenas o primeiro passo. Estivemos bem em todo o campo, fomos agressivos em cada área e tentámos cobrir todos os espaços", declarou o médio.