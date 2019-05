Mourinho e a final da Champions: «São como titãs convencidos que vão destruir adversário»

Na hora de escolher um favorito à vitória na final da Liga dos Campeões, entre Tottenham-Liverpool (sábado, 20 horas), José Mourinho... divide-se. O treinador português, que deu uma entrevista à Eleven Sports (no ar amanhã, sexta-feira, às 21 horas), realçou o caminho "extraordinário" das duas equipas até ao derradeiro jogo em Madrid."Digo sempre que a equipa que teve alguma coisa de extraordinário no seu caminho até a final é a equipa que está um bocadinho à frente. O curioso disto é que chegam as duas de uma maneira absolutamente incrível: chegam lá quase como titãs, completamente convencidos que vão destruir o seu adversário. Tem tudo para ser uma final com duas equipas completamente convencidas de que 'a taça é minha'", afirmou o técnico.E prosseguiu: "Um jogador chave das duas equipas? Se tivesse de escolher um, fundamentalmente nesta última fase de crescimento, era o Van Dijk. No Tottenham, até porque fizeram o caminho sem Harry Kane, diria Eriksen".