Mundial'2022 obriga a mudanças: fase de grupos da Champions será disputada em menos de dois meses

O Mundial'2022, a disputar no inverno do Hemisfério Norte, vai obrigar a muita ginástica nos calendários dos principais campeonatos europeus e um dos que não fugirá às mudanças será o das competições da UEFA. Tudo porque o Mundial do Qatar arranca na terceira semana de novembro, uma altura na qual em condições normais, ainda se jogaria a quinta jornada da Champions e Liga Europa. Por isso, em 2022/23 vamos ter mais jogos... em menos tempo. Pelo menos no que à fase de grupos diz respeito.Assim, segundo o calendário divulgado pela UEFA, a fase de grupos da Champions arrancará logo no início de setembro (a 6 e 7), ao contrário da habitual terceira semana do mês. E para lá de se iniciar mais cedo, a prova máxima da UEFA também terá o final da fase de grupos antes do habitual, no caso nos dias 1 e 2 de novembro - normalmente na segunda semana de dezembro. A mesma lógica aplica-se à Liga Europa e Conference League, que serão disputadas nos mesmos períodos.E para os fãs do futebol há já a garantia que iremos ter jornadas de Champions, Liga Europa e Conference League pelo menos em três ocasiões.: 2/3 de agosto e 9 de agosto: 16/17 de agosto e 23/24 de agosto: 26 de agosto: 6/7 setembro: 13/14 de setembro: 4/5 de outubro: 11/12 de outubro: 25/26 de outubro: 1/2 de novembro: 7 de novembro4 de agosto e 11 de agosto: 18 de agosto e 25 de agosto: 26 de agosto: 8 setembro: 15 de setembro: 6 de outubro: 13 de outubro: 27 de outubro: 3 de novembro: 7 de novembro