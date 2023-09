Municipal de Braga contou com atmosfera de jogo grande no Sp. Braga-Nápoles

O jogo era de Liga dos Campeões e, mesmo sem estar lotado, o Estádio Municipal de Braga vestiu-se a rigor. Antes da partida começar houve uma coreografia com cartolinas e durante os 90' o apoio foi evidente. Os cerca de 1.500 adeptos do Nápoles, diga-se, também deram espetáculo.Chamado a frio para o jogo para render Rrahmani, Ostigard esteve sempre focado, tal como se viu no lance do primeiro golo do Nápoles. Com a equipa a festejar junto ao banco, o central travou Osimhen no meio-campo do Sp. Braga e impediu o reinício rápido.