Nagelsmann após a histórica eliminação do Bayern: «Um dos melhores jogos que fizemos...»

Julian Nagelsmann considera que o Bayern Munique não esteve mal esta noite, na 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, pese o empate caseiro (1-1) com o Villarreal que ditou uma histórica e surpreendente eliminação nesta fase da prova, perante um adversário com muito menos argumentos."O primeiro jogo foi muito importante, aí não estivemos suficientemente bem. Mas hoje foi um dos nossos melhores desempenhos nas últimas semanas. Pressionámos desde o início mas foi muito difícil criar uma oportunidade contra uma equipa assim", considerou o treinador dos bávaros após a 'hecatombe'.Recorde-se que o Submarino Amarelo venceu a 1.ª mão em Espanha por 1-0, conseguindo agora uma igualdade na Baviera, com golo aos 88'.