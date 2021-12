«Não é um mau sorteio» e «Guardiola vai ficar contente»: imprensa inglesa reage ao duelo entre Sporting e Man. City

Na segunda tentativa, o sorteio dos oitavos-de-final da Champions acabou por ser 'madrasto' para o Sporting, colocando os verde e brancos na rota do Manchester City. A formação de Rúben Amorim tentará estar a bom nível perante o campeão inglês que parte com grande favoritismo.Na imprensa inglesa, de resto, é percetível a confiança na passagem da formação orientada por Pep Guardiola e onde alinham os portugueses Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo."Pep deve ficar contente com o sorteio. O Manchester City teve um bom sorteio na primeira vez e voltou a ter sorte", pode ler-se na seccção de desporto do tabloide 'The Sun', enquanto o 'Daily Star' também destaca a confiança em relação aos citizens: "Não foi um mau emparelhamento para os comandados de Guardiola..."Por sua vez, o 'Daily Mirror' reforça a posição ao analisar que o "Sporting vê o caminho da Champions por um canudo" no seguimento de um sorteio "azarado e complicado" para a equipa de Rúben Amorim. Também a 'BBC' aponta na sua edição digital que os "citizens são claros favoritos".