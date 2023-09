Nasser Al-Khelaïfi 'risca' clubes sauditas da Champions: «Não estou a ver isso acontecer»

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain e da Associação de Clubes Europeus (ECA), falou esta quinta-feira aos jornalistas sobre a possibilidade de os clubes sauditas disputarem, juntamente com os emblemas europeus, a Liga dos Campeões, um cenário que o também CEO do QSI, fundo de investimento qatari, não vê acontecer nos próximos tempos.





"É muito, muito difícil. Atualmente, estamos a tentar que participem cada vez mais clubes europeus nas competições europeias. Os pequenos e médios clubes querem isso. Não estou a ver outros clubes que venham de fora competir na Europa. Não sei o que acontecerá nos próximos anos, mas ao dia de hoje não estou a ver essa possibilidade. Se for uma Supertaça Europeia ou algo desse género, porque não? Mas jogar numa competição na Europa sendo um clube não europeu... não estou a ver isso acontecer", começou por dizer o dirigente, à margem da Assembleia Geral da ECA, que decorreu hoje em Berlim, na Alemanha.Ainda assim, Nasser Al-Khelaïfi deixou em aberto a possibilidade de o Mundial de Clubes poder ser disputado em solo saudita. "Sou o primeiro a proteger os jogadores [...] mas queremos jogar numa competição que valha a pena competir. O Mundial de Clubes, para mim, será um dos maiores eventos do mundo. Os clubes estão a investir muito em jogadores e nas suas infraestruturas, também acho que merecemos ter uma boa competição como o Mundial de Clubes. Seria maravilhoso, algo grande. Sou um grande apoiante do Mundial de Clubes, assim como outros clubes", atirou, afirmando que neste momento o futebol saudita, apesar do forte investimento feito neste mercado de transferências [que termina hoje na Arábia Saudita], não ameaça os clubes europeus: "A grande maioria dos clubes vendeu-lhes [aos clubes sauditas] os seus jogadores. Se não estão contentes, então porque venderíamos os nossos jogadores? Se é uma ameaça ao futebol europeu? Se perguntar aos clubes, alguns dirão que sim, outros dirão que não. Uns estão felizes, outros infelizes. Se existir algum tipo de problema, os clubes europeus não vão deixar-se acomodar. Até ao momento, não vejo qualquer tipo de problema."