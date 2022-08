Nedved contente por estar num grupo com o Benfica: «Estamos felizes por enfrentar clubes deste prestígio»

Pavel Nedved brilhou com as cores da Juventus e é agora vice-presidente dos bianconeri. O antigo futebolista checo analisou a sorte da equipa italiana que calhou em sorte ao Benfica na fase de grupos Liga dos Campeões.«O nosso grupo é muito respeitável. Na Liga dos Campeões nada é fácil, nada é garantido. São todos grupos difíceis com equipas fortes. Estamos felizes por enfrentar clubes deste prestígio. Os adversários que vamos enfrentar são todos formidáveis. Com o Paris Saint-Germain será um duplo embate fascinante, mas os do Benfica e do Maccabi Haifa não ficarão atrás. Estamos felizes por ir a Israel, pois não pudemos enfrentar o Atlético Madrid num jogo particular [na pré-época]. Precisamos de estar focados e enfrentar todos os jogos com a mesma determinação. Vamos precisar de atenção máxima. Esperam-nos belos jogos", garantiu em declarações ao site da formação de Turim.