Nélson Semedo e o regresso à Luz: « Vai ser especial voltar onde tudo começou»

O Barcelona defronta esta sexta-feira o Bayern Munique no Estádio da Luz, em jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Ao site dos catalães, Nélson Semedo, formado no Benfica e que deixou o clube no verão de 2017 para rumar à Catalunha, falou sobre o regresso a uma casa que bem conhece, reconhecendo que vai ser "especial".





"Lisboa é uma das cidades mais bonitas do mundo e onde comecei a jogar futebol com os meus vizinhos e os outros miúdos mais velhos. Além disso, fui muito feliz no Benfica e vai ser especial voltar onde tudo começou", referiu o internacional português, que mostra confiança para o embate frente aos bávaros."Sabemos como se instalam e como jogam por trás, estaremos atentos. Mais do que tudo, vamos focar-nos em nós mesmos e ter o melhor desempenho possível e marcar. Se jogarmos bem, teremos a oportunidade de chegar às meias-finais", concluiu.O duelo entre Barcelona e Bayern Munique está agendado as 20h00 de sexta-feira no Estádio da Luz.