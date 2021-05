'New York Times' diz que Porto pode receber final da Champions

A final da Liga dos Campeões realiza-se dia 29 de maio mas mantém-se a dúvida quanto ao local que irá receber o encontro entre Manchester City e Chelsea.





Inicialmente agendada para o Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul (Turquia), a final poderá ter um novo palco e, depois de Londres ter sido apontada como solução , surge agora a hipótese de o jogo decisivo da Champions 2020/21 realizar-se em Portugal.O 'New York Times' escreve, este domingo, que a cidade do Porto surge como "alternativa que será considerada" caso a UEFA não opte pela capital britânica. "Autoridades em Portugal comunicaram à UEFA que também poderiam receber a final, talvez no Porto, depois de o governo britânico ter incluído Portugal na lista de países para os quais os seus cidadãos podem viajar sem ter de ficar em quarentena no regresso", detalha o jornal norte-americano, dizendo ainda que a decisão da UEFA "será anunciada nas próximas 48 horas".A confirmar-se a hipótese avançada pelo 'New York Times', será a terceira vez que Portugal recebe a final da Liga dos Campeões, sendo que as duas primeiras tiveram como palco o Estádio da Luz, em Lisboa.Na época 2013/14, o Real Madrid bateu o Atlético Madrid por 4-1, após prolongamento. Na temporada transata, devido à pandemia, a capital portuguesa acolheu a 'final 8' da Champions com jogos em Alvalade e na Luz. O recinto do Benficavoltou a receber o jogo decisivo da liga milionária coroou o Bayern Munique como campeão europeu, após triunfo (1-0) sobre o PSG.