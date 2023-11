Newcastle quer a redenção

O Newcastle de Eddie Howe quer descolar-se do Dortmund na visita ao Signal Iduna Park, depois da derrota (0-1) frente aos alemães na jornada anterior que deixou as duas equipas com 4 pontos. O técnico inglês assinala amanhã dois anos como treinador do Newcastle. Pegou na equipa no 19º lugar e hoje joga a Liga dos Campeões. "Quando entrei havia uma visão de curto prazo. Será que conseguimos a permanência? Estar nesta posição é algo que não tomo como garantido", disse o técnico que lembrou a derrota sofrida em Inglaterra. "Eles mereceram ganhar", admitiu Eddie Howe.

Já o Dortmund entra em campo após ser goleado (0-4) frente ao Bayern. "Estávamos invictos há 17 jogos no campeonato e vencemos o Newcastle. Não passámos a estar em ruínas", analisou o técnico Edin Terzic.