Neymar não jogou o Barcelona-PSG mas foi figura fora de campo... com estes tweets

Neymar continua a recuperar de uma lesão no músculo adutor da coxa direita e foi um dos principais ausentes do PSG, que 'esmagou' o Barcelona em pleno Camp Nou, por 4-1, num jogo a contar para a primeira mão dos 'oitavos da Liga dos Campeões. O craque brasileiro não pôde dar o seu contributo à turma parisiense, mas seguiu o jogo a par e passo no twitter.





GOL PORRAA — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Primeiro começou por se insurgir contra o"Piada esse penálti", escreveu Neymar, colocando diversos emojis a chorarem a rir... mas pouco depois a apagou a mensagem.Logo a seguir voltou a recorrer à rede social para assinalar o golo do empate de Kylian Mbappé.







Mbappe JOGANDO MUITO..... HAT-TRICK do meu menino — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Aliás, a exibição monstruosa do avançado francês não passou despercebida a Neymar e... lá veio mais um tweet.







Que partida da equipe, todos muito bem PAREDES um monstro, CRAQUE — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Por fim, o internacional brasileiro distribuiu os louros por toda a equipa e ainda voltou a destacar outra individualidade do Paris Saint-Germain.