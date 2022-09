Neymar viu amarelo por celebrar e 'explode': «Falta de respeito total com o atleta»

Falta de respeito total com o atleta. Esse tipo de coisa não pode acontecer..

Autor do terceiro e último golo do Paris SG diante do Maccabi Haifa , Neymar puxou da rebeldia na hora de celebrar, mas o seu gesto não caiu bem no árbitro da partida, o alemão Daniel Siebert, que de imediato o admoestou, provavelmente considerando que aquele festejo teria passado dos limites.O avançado brasileiro não concordou e, nas redes sociais, deixou bem evidente o seu desagrado. "Falta de respeito total com o atleta. Esse tipo de coisa não pode acontecer... Levo o amarelo por simplesmente não ter feito nada e continuo prejudicado. E o juiz? Nem dizer que errou, ele vai! Muita falta de respeito", escreveu o dianteiro brasileiro.