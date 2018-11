Niko Kovac a Record: «Já tenho o número de Seferovic»

Na conferência de segunda-feira, de antevisão ao Bayern-Benfica, saltou à vista a revelação de Niko Kovac, que confessou ter enviado uma mensagem a Haris Seferovic na sequência do hat trick do avançado suíço à Bélgica . A mesma, contudo, ficou sem resposta, pois o treinador do Bayern Munique não tinha o atual número de telemóvel do jogador encarnado. Algo que mudou agora..."Já cá o tenho", revelou, sorridente, Niko Kovac, quando questionado porsobre se já tinha o contacto do antigo pupilo no Eintracht Frankfurt. Apesar da pressa, o timoneiro dos bávaros respondeu ao nosso jornal na zona mista do Allianz Arena depois da goleada (5-1) ao Benfica, mostrando natural boa-disposição.