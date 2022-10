Nuno Mendes: «Não tenho motivos para ficar nervoso ou desconfortável»

Nuno Mendes está pela segunda época seguida no Paris Saint-Germain depois de ter deixado o Sporting. O internacional português explicou o trajeto feito até aqui ao serviço do emblema da capital francesa."Acho que está a correr bem, estou a progredir melhor, estou a crescer o melhor que posso. Isso é o mais importante para mim. Faço o que adoro, jogo futebol com os melhores jogadores do Mundo. Se estou a fazer o que gosto, não tenho motivos para ficar nervoso ou desconfortável", evidenciou aos microfones do Canal Plus o jogador que saiu lesionado ao minuto 67 diante do Benfica.O defesa luso, de 20 anos, garantiu que a equipa "vai fazer o máximo para dar uma Liga dos Campeões aos adeptos" e revelou a preferência por um sistema tático."Se eu prefiro jogar com uma defesa a quatro ou a cinco? O PSG gosta de atacar e ter a bola. Temos jogadores muito fortes na frente. O PSG joga para atacar. É óbvio que me sinto melhor com cinco", reiterou Nuno Mendes.