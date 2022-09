Nusa fez história na Liga dos Campeões na goleada ao FC Porto

Antonio Nusa fez história na Liga dos Campeões com o golo apontado ao minuto 89 no Estádio do Dragão, na vitória do Club Brugge na casa do FC Porto.O avançado dos belgas tornou-se, segundo a Opta, no jogador mais jovem de sempre a marcar na estreia na liga milionária.Nusa fê-lo com 17 anos e 189 dias de idade. O jovem norueguês chegou ao clube proveniente do Stabaek, em 2021.