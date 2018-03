As imagens da desilusão de Mourinho após a eliminação europeia

"Pobre", "miserável", "sombrio": United e Mourinho arrasados em Inglaterra

Quando deixou o terreno de jogo, depois de ter sido derrotado por 2-1 pelo Sevilha e eliminado da Liga dos Campeões , José Mourinho estava com cara de poucos amigos, mas nem mesmo isso o fez deixar de ter um gesto que impressionou tudo e todos no plantel andaluz. Segundo a 'Marca', depois do encontro, o técnico português ter-se-á deslocado ao balneário dos espanhóis e, ali chegado, fez questão de dar os parabéns, um a um, aos jogadores que acabavam de derrotar o seu Manchester United."Que está aqui a fazer o Mourinho?", terão questionado alguns dos jogadores sevilhanos, sendo que outros, como Pablo Sarabia, que se estreou na Champions sob o seu comando (quando ambos estavam no Real Madrid), fez questão de passar a mensagem daquilo que é o português enquanto pessoa.Um gesto que deixou os jogadores do Sevilha ainda mais felizes na noite de terça-feira, na qual conseguiram um fantástico triunfo e, mais importante de tudo, o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Autor: Fábio Lima