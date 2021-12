O golo ao Sporting que coloca Haller a par de Cristiano Ronaldo na história da Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sébastien Haller tornou-se esta noite, diante do Sporting , no segundo jogador da história da Champions a marcar em todos os jogos da fase de grupos da Champions - depois de Cristiano Ronaldo, em 2017/18 -, ao abrir desta forma o marcador diante do Sporting. De penálti, o avançado internacional costa-marfinense chegou aos 10 golos em apenas seis golos e confirma-se como o nome maior desta edição da Liga dos Campeões (pelo menos na fase de grupos).