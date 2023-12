O golo de Di María de canto olímpico: demora na confirmação deixou benfiquistas admirados

Aos 32' do Salzburgo-Benfica , Di María fez o 1-0 para os encarnados num canto direto. A confirmação do golo acabaria por ser retardada, pois, aparentemente, o árbitro Daniel Siebert estava com algumas dificuldades em comunicar com o VAR e em seguida foi consultar as imagens, para averiguar uma possível infração de Otamendi na jogada. Instantes depois, o juiz confirmou mesmo o golo. Veja o lance em baixo: