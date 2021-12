O golo de Thomas Müller que adiantou o Bayern e que até foi celebrado... na Luz

.@ChampionsLeague | Bayern 1 x 0 Barcelona



ESTÁ LÁ DENTRO Müller manda cumprimentos para o @SLBenfica #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/xoGHrvbAzl — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 8, 2021

O Bayern Munique adiantou-se diante do Barcelona ainda na primeira parte, com um golo de Thomas Müller após uma bela jogada de Robert Lewandowski. O lance, que apenas foi validado por indicação da tecnologia da linha de golo, foi também celebrado no Estádio da Luz, já que este resultado deixa o Benfica mais perto do apuramento para a próxima ronda da Champions.