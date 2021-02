O lance do penálti polémico que colocou o Barcelona a vencer o Paris SG

Lionel Messi abriu o marcador aos 27' do Barcelona-Paris SG, num penálti que promete dar que falar. Kurzawa apareceu pelas costas de Frenkie De Jong e a perna direita do médio holandês bateu, durante a corrida, no joelho direito do lateral dos parisienses, que protestaram a marcação do castigo máximo.





Na cobrança, Messi bateu Keylor Navas.