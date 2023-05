O lance que provocou a fúria merengue com Soares Dias

Carlo Ancelotti deixou o terreno de jogo muito agastado com Artur Soares Dias, mostrou-o tanto ainda no relvado como na conferência de imprensa posterior à partida , e tudo por causa deste momento. Aconteceu aos 67 minutos do duelo com o Man. City , instantes antes do golo do empate de Kevin de Bruyne, num lance que no seu início teve uma saída de bola que não foi sancionada pela equipa de arbitragem nem apontada pelo VAR.Aliás, seguindo das regras, o vídeoárbitro nem poderia ter feito qualquer correção nesta jogada, já que a fase de ataque dos ingleses, que viria eventualmente resultar no golo, apenas se inicia depois, após uma perda de bola de Camavinga.