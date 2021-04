Revelado motivo que levou fiscal de linha romeno a pedir autógrafo a Haaland em Manchester

O fiscal de linha que no final do jogo entre o Borussia Dortmund e o Manchester City, na Champions, pediu a Erling Haaland para autografar os cartões amarelo e vermelho afinal tinha um motivo nobre para o fazer. O romeno Octavian Sovre arranja os mais variados artefactos em jogos de futebol - autógrafos, camisolas, bolas, fotografias, etc - que depois são leiloados com vista a ajudar uma associação que disponibiliza terapia a pessoas com autismo.





A imagem de Sovre a pedir o autógrafo ao jovem craque norueguês correu mundo e Pep Guardiola foi um dos que criticou duramente o juiz, certamente a pensar que o autógrafo se destinava aos filhos do romeno.Segundo a 'Gazeta Sporturilor', que revelou até fotos dos cartões autografados, o fiscal de linha ajuda a 'SOS Autism Bihor' desde 2015.Ao que parece ele também queria o autógrafo de Guardiola, mas só conseguiu o de Haaland, segundo escreve o jornal romeno.Entretanto, no meio das críticas, a presidente da associação agradeceu o empenho de Octavian Sovre e tornou-o membro honorário da 'SOS Autism Bihor'. "Este pequeno gesto é um sinal de agradecimento pelo seu envolvimento nas atividades da nossa associação. Gostaríamos de agradecer por todos os artigos desportivos que doou ao longo dos anos para poderem ser vendidos nos eventos beneficentes que organizamos. Deu-nos os recursos necessários para a continuidade das nossas atividades e projetos", explicou Simona Zlibut.