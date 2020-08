O nó cego de Alphonso Davies a Nélson Semedo que está a correr o Mundo

Foi uma das imagens do descalabro do Barcelona diante do Bayern Munique e as reações não se fizeram esperar, com vários adeptos anónimos e até figuras de destaque do Mundo do futebol a enaltecerem-no - Rio Ferdinand foi um deles. Aconteceu já na segunda parte do duelo entre as duas equipas, quando o prodígio Alphonso Davies mostrou por que é dos jogadores mais destacados no quadro bávaro, ao deixar Nélson Semedo para trás com um movimento brilhante. A jogada resultaria no 5-2, marcado por Joshua Kimmich e valeu imensos elogios a Davies... e um rol de críticas ao português.





Mas ninguém avisou o @AlphonsoDavies que não se pode jogar de mota? #ChampionsEleven pic.twitter.com/9xu3wV6SGw — ELEVEN (@ElevenSports_PT) August 15, 2020