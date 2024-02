O onze do FC Porto para o jogo com o Arsenal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

FC Porto e Arsenal defrontam-se esta noite, a partir das 20 horas, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Estas são as opções iniciais de Sérgio Conceição e Mikel Arteta para o duelo de hoje:

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio e Wendell; Alan Varela e Nico González; Francisco Conceição, Pepê e Galeno; Evanilson

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Eustáquio, Grujic, Jorge Sánchez, Iván Jaime, Danny Namaso, André Franco, Romário Baró, Toni Martínez, Gonçalo Borges e Zé Pedro

ONZE DO ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Kiwior; Odegaard, Declan Rice e Trossard; Bukayo Saka, Martinelli e Havertz.

Suplentes: Ramsdale, Hein, Smith Rowe, Nketiah, Cédric Soares, Jorginho, Fábio Vieira, Nelson, Elneny, Nwaneri, Sweet e Heaven.



