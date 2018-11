Guia para a 5.ª jornada da Liga dos Campeões: o que pode ficar decidido

Classificação do Grupo A Classificação do Grupo A

A 5.ª e penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que arranca esta terça-feira, pode definir muita coisa relativamente ao apuramento para os oitavos-de-final da prova mas também quem irá para a Liga Europa e quem ficará sem competir nas competições europeias já a partir de dezembro. Leia o ponto de situação, grupo a grupo.Borussia Dortmund e Atlético Madrid podem garantir o apuramento já nesta ronda, caso empatem em casa com Club Brugge e Monaco, respetivamente. A formação francesa é a única sem quaisquer hipóteses de chegar aos 'oitavos', ao passo que os belgas precisam de ganhar para continuar a sonhar. De referir que os alemães têm vantagem no confronto direto com os colconheros, em caso de igualdade pontual no final - as duas equipas já fizeram os dois encontros entre si.O Barcelona é a unica equipa já qualificada até ao momento. Por isso, a disputa do segundo lugar será feita entre o Inter Milão e o Tottenham, com vantagem para os italianos, que têm mais três pontos. As duas equipas defrontam-se nesta ronda, em Londres, e um empate apura os nerazzurri. Quanto ao PSV, pode quanto muito chegar ao terceiro lugar: se o Inter pontuar diante do Tottenham, ficará com 8 pontos, contra os 7 que o PSV pode no máximo fazer; em caso de igualdade a três equipas com sete pontos, o conjunto de Eindhoven será sempre o último (4 pontos, contra 6 do Inter e 7 do Tottenham).Grupo em que todos podem passar... ou ser eliminados. O primeiro (Liverpool) tem apenas mais dois pontos que o último (Estrela Vermelha). Um eventual vencedor do Paris SG-Liverpool desta ronda receberá um 'empurrão' rumo aos oitavos, ainda que os reds tenham, efetivamente, um calendário difícil, recebendo o Nápoles na última ronda. Os italianos recebem os sérvios nesta jornada e podem aproveitar o desenlace da partida de Paris.O FC Porto recebe o Schalke 04 e um ponto garante já o apuramento aos portistas, ao passo que a vitória dá automaticamente o primeiro lugar. Os alemães, em caso de triunfo no Dragão, conseguem o apuramento mas não ficam já com o primeiro lugar, visto que nesta altura o FC Porto tem mais dois pontos (10 contra 8). Já o Galatasaray precisa de ganhar ao Lokomotiv para manter as esperanças e esperar que o Schalke não ganhe nenhum encontro. Quanto aos russos, já eliminados da Champions, só a vitória caseira diante dos turcos evita o adeus à Europa já em dezembro.Para chegar aos 'oitavos', o Benfica precisa de vencer o Bayern e o AEK e esperar que o Ajax faça no máximo um ponto em dois jogos, ou que o Bayern perca os dois jogos, tendo os encarnados que anular a desvantagem de dois golos no confronto direto. Refira-se ainda que as águias - atualmente em terceiro lugar a 4 pontos dos holandeses e a 6 dos alemães - podem garantir já um lugar na Liga Europa nesta 5.ª ronda em caso de triunfo em Munique ou fazendo amanhã o mesmo resultado que o AEK (recebe o Ajax).À semelhança do grupo C, também aqui todos podem passar e todos podem ficar de fora. O Manchester City de Bernardo Silva lidera com mais 3 pontos que o Lyon e um empate basta na visita a França para garantir o apuramento. Quanto ao Shakhtar de Paulo Fonseca, ocupa o último lugar com dois pontos e, para chegar aos 'oitavos', precisa de vencer os dois jogos e de esperar que o Lyon não vença o City.O Roma-Real Madrid desta ronda é fundamental, já que o vencedor garante já o apuramento. As duas equipas têm ambas 10 pontos, mais seis que o segundo classificado, o CSKA Moscovo (o Viktoria Plzen está já afastado dos 'oitavos'). Os russos precisam de duas vitórias e de esperar que os italianos não pontuem mais ou que o Real não consiga mais do que o empate em Roma.Juventus e Manchester United partem na linha da frente (com 9 e 7 pontos, respetivamente) e podem garantir o apuramento nesta ronda. O Valencia (5 pontos), outra formação ainda com aspirações - o Young Boys está afastado e o mais provável é ficar mesmo sem a Liga Europa -, sabe que só um triunfo em Turim mantém a esperança, já que os red devils têm uma tarefa mais fácil, recebendo os suíços em Old Trafford. A última ronda reserva um Valencia-Manchester, que pode não servir quase para nada... ou para decidir um apuramento entre espanhóis e ingleses!